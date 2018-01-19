В Толочинском районе из-за беседовавшего по телефону водителя микроавтобус врезался в фуру

Ранним утром 19 января на трассе М1 в Толочинском районе микроавтобус врезался в стоявшую фуру, пострадали трое пассажиров.

По информации портала «Народныя навіны Віцебска», водитель большегруза остановился, чтобы заменить лопнувшее колесо. Ехавший в том же направлении на микроавтобусе «Mercedes»30-летний житель Борисова, отвлекшись за рулем на телефонный разговор, не среагировал на остановившуюся фуру и врезался в нее.

При столкновении серьезно пострадала 25-летняя девушка, которая была доставлена в реанимацию Толочинской больницы. Менее тяжкие травмы получили двое молодых мужчин, которых также пришлось отвезти в больницу.

По сведениям ГАИ Витебской области, водители микроавтобуса и фуры не пострадали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Фото ГАИ Витебской области.