Александра Саснович проиграла восьмой ракетке мира за выход в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Беларуси Александра Саснович не сумела выйти в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии.

Как сообщает БЕЛТА, минувшей ночью на кортах «Мельбурн Парка» спортсменка, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, уступила восьмой ракетке мира Каролин Гарсие из Франции — 3:6, 7:5, 2:6. На старте нынешнего Australian Open Саснович выиграла у американки Кристины Макхейл (73-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, а затем уверенно переиграла хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони (30) — 6:3, 6:1.

На минувшей неделе Саснович дошла до финала турнира серии «Премьер» в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 894.700 долларов США и стала первой в истории этих соревнований, кто добился такого успеха, стартовав в квалификации. В решающем матче Саснович проиграла украинке Элине Свитолиной (6-е место; с 8 января — 4-е).

В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо в 1/16 финала победили французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю — 7:6 (7:1), 5:7, 7:6 (8:6).

Белорус Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай в первом круге соревнований смешанных пар сыграют с тандемом Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция).