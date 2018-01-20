«Дакар-2018». Белорусский экипаж впервые вышел на второе место в ралли-рейде

Накануне финишного этапа ралли-рейда «Дакар-2018» белорусский экипаж Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете. Спецучасток 13-го этапа ралли преподнес множество сюрпризов. Шедший на первом месте аргентинец Федерико Виллагра сошел с гонки, в результате вторую позицию в таблице гонки занял лидер команды «МАЗ-СПОРТавто».

Как рассказали в ОАО «МАЗ», трасса предпоследнего ралли-заезда оказалась на редкость сложной и коварной. 369-километровый маршрут изобиловал зыбучими песками «феш-феш» и крутыми дюнами. Многие экипажи столкнулись с отказами техники, поломками и другими проблемами. В частности, у одного из лидеров гонки аргентинца Федерико Виллагры на Iveco вышла из строя коробка передач. Кроме того, экипаж заподозрили в дозаправке грузовика в «зоне нейтрализации», что противоречит правилам ралли. А вот экипажу Сергея Вязовича удалось пройти спецучасток без серьезных происшествий.

«Для гонщиков это был очень тяжелый и долгий день, который лидер команды, к счастью, проехал без особых трудностей. Темп был не самым высоким, так как боялись поломать машину. Дороги как таковой не было — сплошное бездорожье. Последние три дня, как шутят пилоты, идет не гонка, а борьба на выживание, — рассказали в компании velcom, обеспечившей команде бесплатную мобильную связь. — МАЗ Сергея Вязовича вел себя послушно, проблем не возникало. Разве что в начале трассы слетел шланг гидроусилителя, на ремонт которого ушло 12 минут. В целом этап выдался удачным. Теперь белорусский экипаж впервые в своей истории идет вторым в генеральной классификации».

Сергей Вязович финишировал на 13-м спецучастке четвертым, потратив на его преодоление 6 часов 26 минут. Победителем этапа стал россиянин Эдуард Николаев, которому белорусы уступили 27 минут. В общем зачете МАЗовский экипаж поднялся на второе место и отстает от лидера почти на 3 часа 54 минуты.

Менее удачно сложился ралли-заезд для двух других белорусских экипажей, которые не избежали проблем при преодолении трассы. В частности, МАЗ Алексея Вишневского проколол два колеса. Экипажи идут друг за другом, чтобы в случае чего прийти на помощь — такая тактика уже выручала на предыдущих этапах.

Последний этап пройдет вокруг аргентинского города Кордоба. Спецучасток протяженностью 120 км включает около трех десятков препятствий, которые не позволят пилотам расслабиться до самого финиша.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером — телеком-оператор velcom. Белорусы ставят целью войти в число сильнейших по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье.

Фото: МАЗ-СПОРТавто