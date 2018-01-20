В Орше закрывшийся в квартире мужчина едва не устроил взрыв бытового газа в многоэтажке

Днем 19 января сотрудник МЧС в Орше убедил жителя города открыть дверь молиционерам, тем самым не допустив взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме по проспекту Текстильщиков.

Как сообщает сайт Витебского областного управления МЧС, в пятницу в 14:39 оршанским спасателям позвонил местный житель. Он сообщил о намерении устроить взрыв бытового газа в своей квартире.

Диспетчер центра оперативного управления Оршанского отдела МЧС старшина внутренней службы Андрей Казаков после разговора тотчас доложил о тревожной ситуации в дежурную часть Оршанского РОВД. Оказалось, что наряд милиции уже находился по месту жительства мужчины, но попасть в квартиру не мог. В это время хозяин заблокированного жилья снова позвонил по «101». Применив всю свою силу убеждения Казаков сумел уговорить его открыть дверь работникам милиции.

После того, как те оказались в квартире, выяснилось, что ее хозяин на самом деле открыл все конфорки газовой плиты. Прибывшие на место газовики перекрыли газ. Благодаря слаженным действиям всех служб, и прежде всего решительному и разумному поведению диспетчера МЧС, удалось избежать чрезвычайной ситуации с непредвиденными последствиями.