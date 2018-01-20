Таксист открыл стрельбу из пистолета по людям в центре Москвы

В ночь на 20 января на улице 1-я Тверская-Ямская в центре Москвы в результате конфликта с нетрезвыми пассажирами водитель такси открыл по ним стрельбу из травматического оружия. Информацию об инциденте подтвердили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В ночь с 19 на 20 января в 01:30 на службу 02 поступило сообщение о конфликте по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 3. Между водителем автомашины и двумя молодыми людьми 1993 и 1994 года рождения произошел конфликт, в ходе которого водитель автомобиля причинил, предположительно из травматического оружия, ранения своим двум оппонентам, после чего с места скрылся», — сообщили в пресс-службе.

В полицейском ведомстве добавили, что молодые люди обращались за помощью в медицинское учреждение. Об их состоянии в пресс-службе столичного главка не сообщили. От подачи письменных заявлений в полицию пострадавшие отказались, как и от каких-либо детальных разъяснений происшедшего, добавил представитель ГУ МВД по Москве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, полицейские устанавливают причины конфликта и все его детали.

Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт мог завязаться между таксистом и нетрезвыми пассажирами. По предварительным данным, одному из них стало плохо в машине, недовольный водитель потребовал от клиентов выйти и оплатить мойку машины, после чего началась перепалка.

Фото: vladtime.ru