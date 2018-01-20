Биржа: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 января белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0106 рубля (0,44%) и составил 2,4206 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0012 рубля (0,06%) и составил 1,9775 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0161 рубля (0,46%) и составил 3,4824 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В субботу цены на нефть снижаются. Фьючерсы на баррель Brent торгуются ниже отметки 69 долларов.

В России в субботу торги не проводились, а в пятницу рубль показывал отрицательную динамику на торгах в ответ на снижение нефтяных котировок. К 17.15 биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами «завтра» были вблизи 56,586 рубля. Как отмечают аналитики, риском для рубля остается неопределенность вокруг возможных новых санкций США против России, и эта интрига сохранится до конца января.