Лидера «Моладзі БНФ» отчислили из БГУ за несданные экзамены
Председатель молодежной организации Партии БНФ «Моладзь БНФ» Анна Смилевич отчислена со второго курса Института журналистики Белорусского государственного университета. Эту информацию БелаПАН подтвердила сама активистка.
Причиной отчисления 18-летней студентки из БГУ стали задолженности по сдаче экзаменов.
Смилевич была избрана председателем «Моладзі БНФ» на VII съезде организации 24 декабря 2017 года. Выступая на съезде, она пообещала в первую очередь заняться укреплением действующих в регионах ячеек организации и созданием новых структур, а также активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций.
В интервью Naviny.by, которое 20 января размещено на сайте издания, на вопрос о появлении проблем с учебой Смилевич ответила: «Если честно, мне вот многие сейчас говорят, мол, что это из-за политики, но сама я не совсем согласна. Не исключаю, что мое присутствие в МБНФ накладывает некий отпечаток, но в то же время я и честна сама с собой — я была готова к сессии не на все сто процентов».
При этом она сообщила, что в школе у нее проблем с учебой никогда не было, средний балл — 9,2, она была «олимпиадницей», централизованное тестирование сдала на 96 баллов по русскому, а на журфак поступила на бюджет.
Отметим, предыдущий председатель «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич, который возглавлял организацию с октября 2016 года и был студентом исторического факультета БГУ, в марте 2017 года также был исключен из вуза.
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