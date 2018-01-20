Лидера «Моладзі БНФ» отчислили из БГУ за несданные экзамены

/ Общество
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Председатель молодежной организации Партии БНФ «Моладзь БНФ» Анна Смилевич  отчислена со второго курса Института журналистики Белорусского государственного университета. Эту информацию БелаПАН подтвердила сама активистка.

Причиной отчисления 18-летней студентки из БГУ стали задолженности по сдаче экзаменов.

Смилевич была избрана председателем «Моладзі БНФ» на VII съезде организации 24 декабря 2017 года. Выступая на съезде, она пообещала в первую очередь заняться укреплением действующих в регионах ячеек организации и созданием новых структур, а также активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций.


Председатель «Моладзі БНФ» Анна Смилевич: потому что мне не все равно

В интервью Naviny.by, которое 20 января размещено на сайте издания, на вопрос о появлении проблем с учебой Смилевич ответила: «Если честно, мне вот многие сейчас говорят, мол, что это из-за политики, но сама я не совсем согласна. Не исключаю, что мое присутствие в МБНФ накладывает некий отпечаток, но в то же время я и честна сама с собой — я была готова к сессии не на все сто процентов».

При этом она сообщила, что в школе у нее проблем с учебой никогда не было, средний балл — 9,2, она была «олимпиадницей», централизованное тестирование сдала на 96 баллов по русскому, а на журфак поступила на бюджет.

Отметим, предыдущий председатель «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич, который возглавлял организацию с октября 2016 года и был студентом исторического факультета БГУ, в марте 2017 года также был исключен из вуза.

 


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Тэги: Моладзь БНФ отчисление Персона: Анна Смилевич Юрий Лукашевич

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