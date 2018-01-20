В Финляндии начали выращивать бамбук — пока на корм пандам

В Финляндии проводится эксперимент по выращиванию бамбука в естественных условиях. Как сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Yle, побеги этого растения посадили летом на экспериментальных фермах в городе Яхтяри и в соседних муниципалитетах.

По данным СМИ, провести эксперимент по выращиванию бамбука в Южной Похъянмаа пытаются вторую зиму подряд. Прошлая зима была бесснежной и холодной. Нынешняя зима оказалась более благоприятной. «Весной будем знать, какие породы сумели перезимовать, несмотря на наши погодные условия, и какие методы выращивания оказались наиболее успешными», — рассказал руководитель эксперимента Яри Луоккакаллио, отмечает издание.

Идея провести эксперимент по выращиванию экзотического растения возникла весной 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Финляндию подарил финнам двух панд, которым дали клички Луми и Пюрю. Однако накормить животных выращенным в Финляндии бамбуком получится не раньше 2020 года, резюмирует Yle.

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