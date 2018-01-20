В Могилеве автомобиль сбил на автобусной остановке трех человек

20 января в Могилеве легковой автомобиль сбил на автобусной остановке трех человек.

ДТП произошло вблизи остановки «Зеленая роща» в направлении центра города. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб около остановки. Машину занесло, и она сбила трех человек, ожидавших автобуса.

Мужчина и женщина госпитализированы, еще одному мужчине помощь медиков не потребовалась — он самостоятельно сел в подошедший автобус и уехал.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Выясняются все детали произошедшего, опрашивается водитель, сообщает БелаПАН.