Кандидатами в депутаты Мингорсовета баллотируются 250 человек

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Кандидатами в депутаты Минского городского совета зарегистрированы, по подсчетам БелаПАН, 250 человек. Большинство из них  — 130 человек — представляют политические партии.

Всего в Минске образовано 57 избирательных округов. Данные о кандидатах в депутаты размещены на сайте Мингорисполкома.

Сегодня завершается регистрация кандидатов в депутаты местных советов

 

Заводской район:

По Ангарскому избирательному округу № 1 кандидатами зарегистрированы сразу два представителя Коммунистической партии Беларуси (КПБ) и один представитель Либерально-демократической партии (ЛДП).

В Охотском округе № 2 кандидатами в депутаты зарегистрированы представители трех партий: ЛДП, КПБ и Белорусской социально-спортивной партии (БССП).

Шабановский округ № 3 представлен кандидатами КПБ, Объединенной гражданской партии (ОГП), ЛДП и БССП.

По Автозаводскому округу № 4 кандидатами зарегистрированы представители КПБ, ЛДП и БССП.

В Васнецовском округе № 5 зарегистрированы представители четырех партий: КПБ, ЛДП, БССП и Белорусской партии левых «Справедливый мир» («СМ»).

В Голодедовском округе № 6 два партийных кандидата: от КПБ и Белорусской социал-демократической партии (Грамада) (БСДП (Грамада)).

В Уборевичском округе № 7 только один из пяти кандидатов состоит в партии (ЛДП). Среди кандидатов — директор универмага «Беларусь» Николай Завалей.

 

Ленинский район:

В Малининском избирательном округе № 8 баллотируется представитель ЛДП. Среди беспартийных кандидатов — директор Минского хладокомбината № 2 Александр Рубинов.

В Лошицком округе № 9 два партийных кандидата: от КПБ и ЛДП.

В Плехановском округе № 10 четыре партийных кандидата (КПБ, ЛДП, ОГП и Республиканской партии труда и справедливости (РПТС)). От ОГП избирается политик, бывший депутат Палаты представителей Сергей Скребец.

В Рокоссовском округе № 11 три партийных кандидата: от КПБ, БСДП (Грамада) и ЛДП.

В Серебрянском округе № 12 из четырех кандидатов только один состоит в партии (ЛДП).

В Купаловском округе № 13 два партийных кандидата от ЛДП и Белорусской аграрной партии (БАП) (генеральный директор «Коммунарки» Иван Данченко).

Маяковский округ № 14 представлен кандидатами от ЛДП, БССП и Белорусской патриотической партии (БПП).

 

Октябрьский район:

По Асаналиевскому избирательному округу № 15 избираются кандидаты от ЛДП и КПБ. Также баллотируется помощник депутата Палаты представителей Анны Канопацкой Денис Тихоненко.

В Курасовщинском округе № 16 три партийных кандидата: от ЛДП, «СМ» и БСДП (Грамада).

В Октябрьском округе № 17 избирается кандидат от ЛДП.

В Аэрофлотском округе № 18 два партийных кандидата: от ЛДП и КПБ (генеральный директор ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» Евгений Вайцехович).

В Чкаловском округе № 19 партии представлены кандидатами от КПБ и ЛДП. Среди беспартийных кандидатов — генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Дмитрий Меликян.

По Железнодорожному округу № 20 от партий зарегистрированы три кандидата (от ЛДП, КПБ и ОГП). От ОГП — журналист Максим Гацак.

 

Московский район:

По Куприяновскому округу № 21 избираются представители КПБ и ОГП (Дмитрий Ковалгин). Беспартийным кандидатом является генеральный директор «Белгосстраха» Сергей Якубицкий.

Грушевский округ № 22 представлен кандидатами от КПБ и БСДР (Грамада).

По Дзержинскому округу № 23 избираются кандидаты КПБ, ЛДП и «СМ».

В Есенинском округе № 24 два партийных кандидата (КПБ и ЛДП).

По Рафиевскому округу № 25 избирается один партийный кандидат от ЛДП. Также по округу баллотируется директор Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Петрович.

Одним партийным кандидатом от ЛДП представлен Голубевский округ № 26.

В Правдинском округе № 27 два партийных кандидата (КПБ и ЛДП). Среди кандидатов — директор ОАО «Галантэя» Александр Набздоров.

По Слободскому округу № 28 избираются три партийных кандидата: от КПБ, ЛДП и Партии БНФ (директор ТСОО «Куфэрак падарожжаў», заместитель председателя движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич).

 

Фрунзенский район:

В Одоевском избирательном округе № 29 выдвигается представитель ЛДП.

По Сухаревскому округу № 30 выдвигаются представители ЛДП, РПТС и два представителя КПБ.

Из четырех кандидатов Красноборского округа № 31 трое представляют партии (ОГП, ЛДП и КПБ).

В Западном округе № 32 кандидатами в депутаты зарегистрированы только представители партий (РПТС, БАП и КПБ).

В Матусевичском округе № 33 кандидатами зарегистрированы представители трех партий (РПТС, КПБ и ЛДП), а также действующий председатель Мингорсовета Василий Панасюк.

В Кунцевщинском округе № 34 кандидатами зарегистрированы представители РПТС, КПБ, ЛДП и ОГП.

В Каменногорском округе № 35 партии будут представлять представители РПТС и КПБ, в Масюковщинском № 36 и Жудровском № 37 — РПТС, КПБ и ЛДП.

Восемь кандидатов выдвигается в Кальварийском округе № 38. Среди них — представители ЛДП, КПБ, РПТС, член бюро Белорусской партии левых «Справедливый мир» и руководитель предвыборного штаба кампании «Говори правду» Сергей Возняк, лидер общественного объединения «Альтернатива» (зарегистрировано в Латвии) Олег Корбан.

 

Центральный район:

По Веснянскому избирательному округу № 39 кандидатом в депутаты зарегистрирован временно не работающий член ЛДП.

По Заславскому округу № 40 баллотируются представители ЛДП, КПБ, а также сопредседатель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

Семь кандидатов в депутаты зарегистрированы в Старовиленском округе № 41, в том числе представители ЛДП, «СМ», КПБ, заместитель председателя ОГП Николай Козлов.

По Нововиленскому округу № 42 баллотируется представитель КПБ.

 

Советский район:

По Мирошниченковскому избирательному округу № 43 выдвигаются представители ЛДП  и КПБ.

Среди пяти кандидатов Логойского округа № 44 — представители ЛДП, РПТС и КПБ.

В Богдановичском округе № 45 и Куйбышевском № 46 выдвигаются по одному представителю ЛДП и КПБ.

Из пяти кандидатов Машеровского округа № 47 четыре представляют партии: ОГП, ЛДП, КПБ и РПТС.

 

Первомайский район:

По Академическому округу № 48 зарегистрировано восемь кандидатов. Среди них — БССП (гендиректор спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» Сергей Козлов), ЛДП, «СМ» (заместитель председателя партии Валерий Ухналев). Также кандидатом зарегистрирован председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По Калиновскому округу № 49 выдвигается представитель ЛДП.

Среди кандидатов Карбышевского округа № 50 — представитель ЛДП, а также заместитель председателя БСДП (Грамада) Алексей Сигаев.

По Уручскому округу № 51, Восточному № 52 и Шугаевскому № 53 избираются по одному представителю ЛДП.

Волгоградский округ № 54 представлен кандидатами от РПТС и ЛДП.

 

Партизанский район:

По Менделеевскому избирательному округу № 55 выдвигаются кандидаты от ЛДП, БПП и КПБ.

Первомайский округ № 56 представлен кандидатами от Белорусской партии «Зеленые» и КПБ.

По Тракторозаводскому округу № 57 кандидатами зарегистрированы представители КПБ и Партии БНФ.

 

Таким образом, от Либерально-демократической партии кандидатами в депутаты Мингорсовета зарегистрировано 48 человек, Коммунистической партии Беларуси — 38, Республиканской партии труда и справедливости — 12, Объединенной гражданской партии — восемь, Белорусской партии левых «Справедливы мир» и Белорусской социально-спортивной партии — по шесть, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — пять, Белорусской аграрной партии, Белорусской патриотической партии и Партии БНФ — по два, Белорусской партии «Зеленые» — один.

 


Сюжет: Местные выборы-2018

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