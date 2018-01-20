Скончалась одна из женщин, выпивших токсичную жидкость на предприятии в Борисове

/ Происшествия
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Скончалась одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на борисовской фирме по производству продуктов из рыбы. ЧП случилось в октябре прошлого года.

Как сообщает телеканал СТВ, следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, продолжаются, проводятся экспертизы, лабораторные исследования. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

14 октября с предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в больницу Борисова были доставлены несколько женщин с химическими ожогами различной степени.

Было установлено, что пять женщин накануне употребляли неизвестную жидкость. Почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Были изъяты бутылка и другие вещественные доказательства. Их направили в лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз для исследований, в том числе на предмет установления отравляющих веществ.

Задержана работница борисовского предприятия, где токсичной жидкостью отравились пять женщин

Было возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности). С учетом смерти одной из пострадавших квалификация может быть изменена.

Примерно через неделю после происшествия двое пострадавших были выписаны из борисовской больницы. Трое оставались в минской больнице скорой медицинской помощи.

 


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Тэги: отравление Город: Борисов

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