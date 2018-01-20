Скончалась одна из женщин, выпивших токсичную жидкость на предприятии в Борисове

Скончалась одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на борисовской фирме по производству продуктов из рыбы. ЧП случилось в октябре прошлого года.

Как сообщает телеканал СТВ, следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, продолжаются, проводятся экспертизы, лабораторные исследования. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

14 октября с предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в больницу Борисова были доставлены несколько женщин с химическими ожогами различной степени.

Было установлено, что пять женщин накануне употребляли неизвестную жидкость. Почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Были изъяты бутылка и другие вещественные доказательства. Их направили в лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз для исследований, в том числе на предмет установления отравляющих веществ.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности). С учетом смерти одной из пострадавших квалификация может быть изменена.

Примерно через неделю после происшествия двое пострадавших были выписаны из борисовской больницы. Трое оставались в минской больнице скорой медицинской помощи.