МИД Украины: Астана для проведения переговоров находится слишком далеко

Место проведения заседаний контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не имеет значения для их результативности. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«На самом деле место формата не имеет особенного значения. Важно, что мы не продвигаемся в нашем процессе», — заявил Климкин, обвинив в этом Россию.

В то же время глава украинского МИД признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы. «Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Беларуси, это хорошая логистика — меньше часа (полета от Киева до Минска). Конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать», — отметил он.

По мнению Климкина, столица Казахстана Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.