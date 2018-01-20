15 из 45 представителей БХД не прошли регистрацию кандидатами в депутаты местных советов

30% представителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» не прошли регистрацию кандидатами в депутаты местных советов.

Всего кандидатами в депутаты выдвигались 45 представителей БХД, 15 из них было отказано в регистрации. Среди тех, кто не был зарегистрирован — координатор БХД по Гродненской области Николай Бовсюк, поэтесса и бывшая координатор БХД в Минске Галина Корженевская и другие.

«Ситуация с регистрацией не отличается от предыдущих лет. Основные моменты, по которым участковые комиссии принимают решения о нерегистрации, — это недостоверные подписи или неточные сведения в декларациях. При наличии хотя бы самых мелких неточностей принимаются решения об отказе в регистрации», — отметила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

По ее словам, на заседаниях избирательной комиссии претендент не имеет никакой возможности повлиять «на решение, которое уже было принято заранее».

«Наши кандидаты подают жалобы в вышестоящие комиссии, так как в большинстве случаев отказы в регистрации незаконные и необоснованные, не соответствуют избирательному законодательству. Во многих случаях очевидна некомпетентность членов избирательных комиссий. Доверия к выборам нет, но мы будем бороться», — подчеркнула Ковалькова, сообщает БелаПАН.