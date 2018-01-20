БХД в очередной раз подаст документы на регистрацию 22 января

22 января оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» планирует в очередной раз подать документов в Министерство юстиции для регистрации партии.

«Вероятность регистрации небольшая, но капля камень точит. Это во-первых. Во-вторых, предоставив документы на регистрацию, мы остаемся одной ногой в правовом поле. Хотя это относительное понятие — правовое поле в Беларуси, но мы не подпадаем под уголовную статью за деятельность от имени незарегистрированной организации — мы подали документы в Минюст и ждем ответа», — заявил 20 января БелаПАН в Могилеве сопредседатель БХД Павел Северинец, где он представлял свою книгу «Беларусалім. Золак».

Говоря об участии БХД в избирательной кампании по выборам депутатов местных советов, организация делает акцент на расширение и укрепление своих рядов.

Павел Сверинец отметил, что проходящая кампания рассматривается в качестве толчка к объединению людей «в своих домах, микрорайонах, дворах, городах для того, чтобы защищать свои права, чтобы добиваться своего».

«Многие из этих людей делаются так называемыми народными депутатами. Ясно, что их не выбирают, не пропускают в советы, но они выполняют функции тех депутатов, которые в конце концов и должны быть», — заявил Северинец.

Политик рассказал, что несколько десятков христианских демократов идут на местные выборы в качестве спикеров, условно называемых кандидатами в депутаты.

«Есть уже примеры тех, кого не зарегистрировали. Причем это в основном сильные люди, которые шли путем сбора подписей. Но те, которые участвуют, у нас часто пользуются возможностями партнерских партий, например ОГП, чтобы выдвинуться через партийный список. Таких несколько десятков человек», — сообщил сопредседатель оргкомитета БХД.

«Результатом этой кампании мы видим появление нескольких десятков очагов активности, где люди сами организовываются и без Ермошиной, без этих депутатов, которые ничего не решают, берутся за решение своих проблем. На это мы и рассчитываем. А также организуем наблюдение, где есть у нас актив, где есть у нас кампания. С помощью этого наблюдения мы вскрываем факты фальсификации и представляем их мировому сообществу и белорусам», — сказал Северинец.

По его словам, в наблюдении планируется участие примерно 200 активистов БХД.