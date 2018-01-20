БХД в очередной раз подаст документы на регистрацию 22 января

/ Политика
Просмотров: 81 Комментариев: 0

22 января оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» планирует в очередной раз подать документов в Министерство юстиции для регистрации партии.

«Вероятность регистрации небольшая, но капля камень точит. Это во-первых. Во-вторых, предоставив документы на регистрацию, мы остаемся одной ногой в правовом поле. Хотя это относительное понятие — правовое поле в Беларуси, но мы не подпадаем под уголовную статью за деятельность от имени незарегистрированной организации — мы подали документы в Минюст и ждем ответа», — заявил 20 января БелаПАН в Могилеве сопредседатель БХД Павел Северинец, где он представлял свою книгу «Беларусалім. Золак».

Говоря об участии БХД в избирательной кампании по выборам депутатов местных советов, организация делает акцент на расширение и укрепление своих рядов.

Павел Сверинец отметил, что проходящая кампания рассматривается в качестве толчка к объединению людей «в своих домах, микрорайонах, дворах, городах для того, чтобы защищать свои права, чтобы добиваться своего».

15 из 45 представителей БХД не прошли регистрацию кандидатами в депутаты местных советов

«Многие из этих людей делаются так называемыми народными депутатами. Ясно, что их не выбирают, не пропускают в советы, но они выполняют функции тех депутатов, которые в конце концов и должны быть», — заявил Северинец.

Политик рассказал, что несколько десятков христианских демократов идут на местные выборы в качестве спикеров, условно называемых кандидатами в депутаты.

«Есть уже примеры тех, кого не зарегистрировали. Причем это в основном сильные люди, которые шли путем сбора подписей. Но те, которые участвуют, у нас часто пользуются возможностями партнерских партий, например ОГП, чтобы выдвинуться через партийный список. Таких несколько десятков человек», — сообщил сопредседатель оргкомитета БХД.

«Результатом этой кампании мы видим появление нескольких десятков очагов активности, где люди сами организовываются и без Ермошиной, без этих депутатов, которые ничего не решают, берутся за решение своих проблем. На это мы и рассчитываем. А также организуем наблюдение, где есть у нас актив, где есть у нас кампания. С помощью этого наблюдения мы вскрываем факты фальсификации и представляем их мировому сообществу и белорусам», — сказал Северинец.

По его словам, в наблюдении планируется участие примерно 200 активистов БХД.

 

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: БХД Персона: Павел Северинец

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)