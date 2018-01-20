Кандидат в депутаты от ОГП получил предупреждение за проведение пикета

Кандидат в депутаты от Объединенной гражданской партии Геннадий Веретинский 20 января получил предупреждение за проведение пикета 18 января на площадке возле Комаровского рынка.

Предупреждение вынесла Советская районная избирательная комиссия, так как Веретинский избирается по находящемуся в этом районе Машеровскому избирательному округу № 47, сообщила БелаПАН заместитель председателя ОГП Антонина Ковалева.

Предупреждение, отметила она, вынесено на основании информации главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

В решении районной комиссии отмечается, что Веретинский сначала 17 января, а затем повторно 18 января направил уведомление в Мингорисполком о проведении 18 января с 12:00 до 13:00 пикета на площадке возле Комаровского рынка. В то же время, отмечается в документе, уведомление должно подаваться не позднее чем за два дня до даты предполагаемого проведения массового мероприятия. В связи с этим, говорится в решении, подготовка пикета должна была быть прекращена, однако он все же состоялся.