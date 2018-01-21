Лукашенко поздравил президентов Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана с 25-летием дипотношений

Александр Лукашенко направил поздравления президентам Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана Сооронбаю Жээнбекову, Шавкату Мирзиееву и Гурбангулы Бердымухамедову в связи с 25-летием установления дипломатических отношений, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что за четверть века Беларуси и Кыргызстану удалось выстроить гармоничную систему взаимодействия, которая основана на принципах дружбы, партнерства и уважения. «Беларусь и Кыргызстан последовательно развивают конструктивное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах, углубляют интеграционные связи в рамках ЕАЭС, эффективно решают задачи поддержания стабильности и безопасности», — говорится в поздравлении. Александр Лукашенко также подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению открытого диалога в целях всестороннего расширения белорусско-кыргызских связей.

В поступившем в адрес белорусского лидера поздравлении Сооронбая Жээнбекова выражается уверенность, что в ближайшее время совместными усилиями удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень развития.

Глава белорусского государства с большим удовлетворением отметил динамичное расширение белорусско-узбекского сотрудничества по многим важным направлениям. «Глубоко убежден, что основанный на взаимопонимании, доверии и уважении конструктивный межгосударственный диалог будет и далее укрепляться в интересах устойчивого развития наших стран и процветания белорусского и узбекского народов», — говорится в поздравлении.

В поздравительном послании, поступившем в адрес главы белорусского государства, Шавкат Мирзиеев отмечает, что в Узбекистане высоко ценят и дорожат достигнутым современным уровнем узбекско-белорусского сотрудничества, основанного на узах крепкой дружбы, принципах взаимного уважения и поддержки, обоюдной выгоды и учета общих интересов. «Мы заинтересованы и решительно настроены развивать и укреплять традиционно тесные связи между нашими странами и народами», — подчеркнул президент Узбекистана.

«Четверть века сотрудничество между нашими странами развивается в духе дружбы и надежного партнерства. За это время накоплен опыт конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, налажены продуктивные контакты в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах», — говорится в поздравлении Гурбангулы Бердымухамедову. Президент выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать углублению межгосударственного диалога, достижению новых практических результатов белорусско-туркменских связей.