Белорусская гуманитарная помощь доставлена во Вьетнам

Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена во Вьетнам. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД Беларуси.

«Гуманитарная помощь из Беларуси общим весом 42 т доставлена в регион Вьетнама, наиболее пострадавший от тайфунов и наводнений», — говорится в сообщении МИД.

Как сообщили ранее в МЧС, в состав груза вошли продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки, электростанция. В ведомстве рассказали, что гуманитарная помощь оказывается в связи с тем, что во Вьетнаме в различных провинциях прошли тропические тайфуны, под водой оказались более 100 тыс. домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства Вьетнама, от стихии пострадали более 4,3 млн человек, 395 тыс. нуждаются в помощи.

Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045 утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере 327 575,48 рублей (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.). Доставку гуманитарной помощи во Вьетнам обеспечили Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство транспорта и коммуникаций, пишет БЕЛТА.