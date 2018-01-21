Белорусские фристайлисты вошли в число призеров общего зачета Кубка мира

Белорус Антон Кушнир занял второе место на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, состоявшемся в американском Лейк-Плэсиде.

Прыжок Кушнира с высоким коэффициентом сложности судьи оценили в 126,50 балла. Первое место занял россиянин Максим Буров — 128,51. Бронзу завоевал Наойя Табара из Японии — 119,46. Другой белорус Максим Густик занял 6-е место – 55,20.

В соревнованиях среди женщин не было равных китаянке Ксю Ментао — 112,99. Второе и третье места заняли австралийки: Лидия Лассила (93,76) и Лаура Пил (93,75). Белоруска Анна Гуськова стала четвертой — 86,80. Александра Романовская завершила выступление на седьмом месте — 72,45, олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер 14-я — 79,80.

Этап в Лейк-Плэсиде стал заключительным в розыгрыше Кубка мира сезона-2017/2018. У мужчин победу в общем зачете праздновал россиянин Максим Буров — 355 баллов. Цзя Цоньянь из Китая второй — 329. Всего девять очков ему уступил Антон Кушнир, став бронзовым призером общего зачета — 320 баллов. Максим Густик разместился на четвертой позиции — 267, Станислав Гладченко занял 15-е место.

У женщин лучшей стала Ксю Ментао — 405 баллов. Белоруска Анна Гуськова расположилась на втором месте — 361 балл. Четвертое место в общем зачете Кубка мира у Александры Романовской — 211. Алла Цупер со 156 баллами стала 11-й. Следующим крупным стартом для лыжных акробатов станут Олимпийские игры в Пхенчхане. Медали в этой дисциплине разыграют 15-18 февраля, пишет БЕЛТА.