Рада «Моладзі БНФ»: отчисление из БГУ Смилевич подтверждает зависимость белорусских госуниверситетов от идеологической вертикали

Отчисление со второго курса Института журналистики Белорусского государственного университета председателя молодежной организации Партии БНФ «Моладзь БНФ» Анны Смилевич является «грубым нарушением академических свобод и показателем отсутствия автономии университетов и полностью подтверждает зависимость белорусских государственных университетов от идеологической вертикали». Об этом говорится в специальном заявлении рады организации, пишет БелаПАН.

«Моладзь БНФ» выражает обеспокоенность состоянием прав и свобод студентов и преподавателей белорусских университетов. «Сегодня (20 января – БелаПАН.) в очередной раз эти права были нарушены. В Институте журналистики БГУ начался процесс отчисления председателя «Моладзі БНФ» Анны Смилевич. Мы считаем это отчисление политически мотивированным, так как накануне сотрудники КГБ вели соответствующую работу с преподавателями, расспрашивали о том, не является ли Анна Смилевич руководителем какой-то молодежной организации, как относится к БНФ, БРСМ и так далее. Также отмечаем, что до избрания главой «Моладзі БНФ» у Анны Смилевич не было проблем с учебой, а сразу после избрания они появились», — говорится в документе.

По сути, отмечают в «Моладзі БНФ», администрация государственных университетов «принимает решения по отчислению студентов без взвешенной, справедливой оценки успешности учебы, а согласно с приказами идеологов и спецслужб».

В организации также напоминают, что в марте 2017 году со второго курса исторического факультета БГУ «за активную общественно-политическую деятельность (а именно за участие в мирной акции по защите мемориала — места расстрела репрессированных «Куропаты») был отчислен экс-глава «Моладзі БНФ» Юрий Лукашевич».

В целом за 2016-2018 годы из белорусских университетов, отмечают в «Моладзі БНФ», были отчислены около 15 студентов за их активную общественно-политическую деятельность, в том числе за участие в мирных собраниях.

«Репрессии в отношении активных студентов продолжаются, в университетах отсутствует реальное самоуправление, академическая свобода. Университеты полностью подконтрольны идеологическим отделом и спецслужбам», — подчеркивают в организации.

«Моладзь БНФ» «решительно осуждает» исключение Анны Смилевич и случаи политического давления на студентов. Организация требует от БГУ остановить ее исключение из Института журналистики, восстановить заместителя председателя Партии БНФ Юрия Лукашевича на историческом факультете.

От всех белорусских университетов «Моладзь БНФ» требует восстановить на учебе отчисленных ранее за общественно-политическую деятельность студентов и никогда в дальнейшем не применять подобные репрессии.

Также «Моладзь БНФ» призвала международных партнеров белорусских университетов обратить внимание «на случаи нарушения прав студентов и принять соответствующие шаги, чтобы не допускать таких отчислений в будущем».

В частности, им предлагается обратиться к белорусским университетам с требованием восстановить всех отчисленных студентов за общественно-политическую деятельность, а также потребовать от администраций белорусских университетов принять срочные меры по обеспечения прав и свобод студентов и представителей академического сообщества.

Причиной отчисления 18-летней Смилевич из БГУ стали задолженности по сдаче экзаменов.

Смилевич была избрана председателем «Моладзі БНФ» на VII съезде организации 24 декабря 2017 года. Выступая на съезде, она пообещала в первую очередь заняться укреплением действующих в регионах ячеек организации и созданием новых структур, а также активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций.

В интервью интернет-газете Naviny.by, которое 20 января размещено на сайте, на вопрос о проблемах с учебой Смилевич ответила: «Если честно, мне вот многие сейчас говорят, мол, что это из-за политики, но сама я не совсем согласна. Не исключаю, что мое присутствие в «Моладзі БНФ» накладывает некий отпечаток, но в то же время я и честна сама с собой — я была готова к сессии не на все сто процентов».

При этом она сообщила, что в школе у нее проблем с учебой никогда не было, ее средний балл — 9,2, она была «олимпиадницей», централизованное тестирование сдала на 96 баллов по русскому, а на журфак поступила на бюджет.