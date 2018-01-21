В Беларусь идут морозы. В понедельник до минус 16
До 16 градусов мороза прогнозируют синоптики в Беларуси 22 января.
Фото pixabay.com
В понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. На дорогах местами сохранится гололедица.
Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 6-12 градусов мороза, при прояснениях будет минус 13-16 градусов, во второй половине дня — до 4-10 градусов ниже нуля, сообщает Белгидромет.
Обсудим?