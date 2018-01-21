До нового медцентра в Ждановичах пустят еще один автобусный маршрут

В Минске с 1 февраля будет организована работа еще одного нового автобусного маршрута — он свяжет микрорайон Запад-3 и Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах, сообщили в госучреждении «Столичный транспорт и связь».

По будним дням будет ходить городской автобус № 189Э «Запад-3 — РКМЦ» со следованием по улицам Лобанка, Кунцевщина, Казимировская, МКАД, автодороге Р28, улицам Парковая (агрогородок Ждановичи), местному проезду до РКМЦ. И обратно: местный проезд, улица Парковая, проспект Победителей, МКАД, улицы Притыцкого, Лобанка.

Как сообщалось ранее, городской автобус № 190э по маршруту вокзал — РКМЦ начал ходить 11 января по будним дням и субботам.

Новый медцентр в Ждановичах построен взамен Республиканского клинического центра в Минске. На совещании 7 декабря Александр Лукашенко потребовал, чтобы в новом медцентре обслуживались не только госслужащие, но и обычные граждане. Глава государства отметил, что ранее в Минске задумывалось «строительство огромной больницы», стоимость которой «колебалась от 300 до 500 млн евро в зависимости от оборудования». Однако вместо этого было решено «построить меньшую больницу», параллельно передав в ведение столицы РКМЦ Управделами президента с оборудованием, пишет БелаПАН.

«Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро, — заявил Лукашенко. — Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную (РКМЦ. — БелаПАН.) передать городу со всем оборудованием, персоналом. Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет три-четыре тысячи госслужащих, остальные — обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято».

«Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги — поскольку не по месту будешь обслуживаться — и обслужиться здесь. Что, у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?» — добавил он.