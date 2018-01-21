Дарья Домрачева выиграла масс-старт в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону в Италии

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку с массовым стартом 21 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Дистанцию 12,5 км Домрачева преодолела за 40 минут 23,9 секунды с одним штрафным кругом (1+0+0+0). На втором месте Анастасия Кузьмина из Словакии (+11,9; 1+1+0+1), на третьем — финка Кайса Мякяряйнен (+16,2; 1+0+2+1).

Join us now for the medal ceremony in snowy #ANT18 - it'll be an all-star podium with @DaryaDomracheva, Anastasia Kuzmina and @kmakarainen. You can rewatch the entire competition on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YubHKcnhqJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 января 2018 г.

Ирина Кривко финишировала на 12-м месте (+1.07,1; 0+0+0+1), Надежда Скардино не стартовала.

Накануне Домрачева стала третьей в гонке преследования. На финише дистанции она не стала обгонять итальянку Доротею Вирер, которой в пылу борьбы сломала палку. Биатлонное сообщество расценило поступок белорусской спортсменки как проявление fair play («честная игра»).

Седьмой этап Кубка мира пройдет 8-11 марта в Контиолахти (Финляндия). С 10 по 23 февраля биатлонисты будут выступать на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, передает БелаПАН.

Фото и видео из Твиттера IBU