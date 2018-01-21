В Минске представители различных конфессий вместе помолились за единство христиан

Представители различных конфессий вечером 20 января в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в центре Минска провели совместное экуменическое богослужение за единство всех христиан, сообщает официальный портал Римско-католического костела в Беларуси catholic.by.

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В совместной молитве приняли участие представители Римско-католического костела в Беларуси, Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ), Белорусской греко-католической церкви, Союза евангельских христиан-баптистов, Гродненской евангельско-лютеранской общины.

Экуменическая акция прошла в рамках традиционной недели молитв о единстве христиан, которая проходит во всем мире с 18 по 25 января. В качестве атрибутов, объединяющих экуменические богослужения во всем мире, в этом году было предложено использовать Библию — символ утешения и освобождения, а также железные цепи как символ разъединения людей друг с другом и с Богом. Во время молитвы верующие отбросили железные цепи и, взявшись за руки, образовали цепь человеческую как символ единства и общности перед лицом современного рабства и дегуманизации.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время богослужения заявил, что разделения христиан являются «кровавыми ранами на теле Христа». Он отметил, что «в деле единения христиан уже многое сделано, но эта болезнь на теле Спасителя стала хронической», и призвал верующих «разорвать цепи конфессиональной обособленности». «Символика сегодняшней молитвы призывает нас к духовной свободе, чтобы мы были братьями и сестрами одной христианской семьи. <...> Чтобы все были одним — эту просьбу Христа мы должны выполнить», — подчеркнул католический иерарх.

Председатель синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Николай Коржич зачитал приветствие от митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси. Православный священник отметил, что идея экуменической молитвы напоминает о словах Христа, призывавшего «всех быть одним». «К сожалению, мир не сохраняет этого. Сегодня такое время, когда христиане, чтобы сохранить христианскую веру, должны объединить свои усилия», — сказал он.

Пастор Гродненской евангельско-лютеранской общины Владимир Татарников выступил со словами апостола Иоанна о том, что христиан в мире узнают не по внешним атрибутам и обрядам, а по «любви между ними». «Мы собрались здесь как братья и сестры во Христе. Братская любовь выше злости и вражды», — сказал он.

Апостольский визитатор для белорусских греко-католиков архимандрит Сергей Гаек подчеркнул: «От нашего примера зависит, придут ли люди к Христу. Пусть эта молитва будет важным свидетельством того, что во Христе мы уже едины».

Главы и представители церквей, символически взявшись за руки, вместе прочли молитву «Отче наш», пишет БелаПАН.