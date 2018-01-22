Из-за возгорания двигателя в Хельсинки экстренно сел самолет Japan Airlines

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В воскресенье, 21 января, аэропорт Хельсинки переходил на нештатный режим работы из-за ЧП на одном из лайнеров.

Из-за возгорания двигателя в Хельсинки экстренно сел самолет Japan Airlines

Сообщается, что самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines, взявший курс из финской столицы на токийский аэропорт «Нарита», был вынуждн экстренно вернуться в воздушную гавань вылета.

Как позже стало известно. Произошло это из-за возгорания правого двигателя. Представитель японской авиакомпании сообщил, что посадка прошла благополучно. На момент взлета на борту лайнера находилось 177 человек (164 пассажира и 13 членов экипажа).


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Тэги: авиаперевозки Город: Хельсинки

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