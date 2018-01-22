Зиновский рассказал, на какую инфляцию рассчитывает

По словам министра экономики Владимира Зиновского, инфляция в Беларуси может выйти в 2020-2021 годах на уровень в 2-3%.

Как отметил чиновник в эфире телеканала «Беларусь 1», данный уровень позволит снизить ставку рефинансирования, что, соответственно, приведет к снижению процентов по кредитам.

Зиновский подчеркнул, что к таким цифрам необходимо стремиться, так как у Беларуси «просто другого пути нет». Он убежден, что белорусскому правительству «вполне под силу» добиться такого результата.

Остается напомнить, что рост цен в 2017 году в Беларуси составил — 4,6%.