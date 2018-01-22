Андрей Василевский проиграл в третьем круге парного разряда Australian open

На открытом чемпионате Австралии по теннису не осталось ни одного представителя Беларуси.

22 января в третьем круге мужского парного разряда (1/8 финала) Андрей Василевский (59) и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо (58) за 1 час 7 минут проиграли новозеландцу Маркусу Дэниэллу (38) и британцу Доминику Инглоту (54) — 4:6, 3:6.

В нынешнем году 26-летний Василевский дебютировал на Australian Open. Во втором раунде белорусско-чилийский дуэт выбил из борьбы посеянных под четвертым номером Пьера-Юга Эрбера (11) и Николя Маю (6) из Франции — 7:6 (7:1), 5:7, 7:6 (8:6). В стартовом матче Василевский и Подлипник-Кастильо были сильнее аргентинского дуэта Гидо Пелья (817) — Диего Шварцман (170) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Ранее Максим Мирный (39) и китаянка Шуай Пэн (10) в первом круге (1/16 финала) смешанного разряда со счетом 4:6, 4:6 проиграли чешке Андрее Сестини-Главачковой (5) и французу Эдуару Роже-Васлену (26), пишет БелаПАН.