НАСА: к Земле приближается астероид, размер которого достигает до 1,2 км

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По данным космического агентства США, четвертого февраля в 23:30 возле Земли пролетит астероид 2002 AJ129, размер которого достигает до 1,2 километра.

Впрочем, подчеркивают специалисты, космическое тело максимально приблизится к нашей планете на расстояние, которое не будет превышать дистанцию между Землей и Луной в 10 раз (около 4,2 млн. километров).

Они утверждают, что никакой опасности столкновения планеты с астероидом нет.


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Тэги: астероид НАСА

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