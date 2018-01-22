НАСА: к Земле приближается астероид, размер которого достигает до 1,2 км

По данным космического агентства США, четвертого февраля в 23:30 возле Земли пролетит астероид 2002 AJ129, размер которого достигает до 1,2 километра.

Впрочем, подчеркивают специалисты, космическое тело максимально приблизится к нашей планете на расстояние, которое не будет превышать дистанцию между Землей и Луной в 10 раз (около 4,2 млн. километров).

Они утверждают, что никакой опасности столкновения планеты с астероидом нет.