За выходные почти 3 тысячи пешеходов попались в руки ГАИ

За минувшие субботу-воскресенье в Беларуси произошло 439 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Совершено 18 аварий, в которых 19 человек получили повреждения.

«За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 127 водителей. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 570 водителей», — отметили в Госавтоинспекции.

Кроме этого, пресечено 278 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

Выявлено 588 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.

«За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 2974 пешехода, из них 1306 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 425 пешеходов находились в состоянии опьянения», — сообщили в ГАИ.