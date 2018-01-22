Флешмоб в поддержку ульяновских курсантов продолжается: БДСМ-видео выпустили конники
В интернете набирает обороты флеш-моб в поддержку ульяновских курсантов, которые выпустили достаточно откровенное видео-пародию на песню Satisfaction.
Новый ролик появился с участием конников, которые записали его в конюшне.
Напомним, видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации наделало много шума, разделив общество.
Многие студенты поспешили сделать свои ролики в поддержку ульяновцев. В частности, как сообщалось, видео в интернете разместили сотрудники МЧС.
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