Умер бывший главком сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич

В воскресенье, 21 января, ушел из жизни бывший главный тренер национальной сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич.

Специалисту было 58 лет.

Белорусская федерация плавания, тренерский штаб, спортсмены национальной команды выразили глубокие соболезнования по поводу кончины Дмитрия Манцевича: «Светлая память!»

Тренер работал со сборной в 2014—2016 годах. 17 августа 2016 года на заседании тренерского совета руководитель федерации, бывший заместитель премьер-министра и бывший посол в Китае Анатолий Тозик заявил о нецелесообразности продления трудового соглашения с Манцевичем.

За два дня до этого пловчиха Александра Герасименя, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Бразилии, в интервью «ПБ» заявила о разногласиях с Манцевичем. При этом федерация, по ее словам, была на стороне тренера.