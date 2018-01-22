Девять человек спасены на пожаре в столичной многоэтажке

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Пожар произошел днем в воскресенье, 21 января, в Минске в многоэтажном жилом доме по улице Тикоцкого, 2.

Девять человек спасены на пожаре в столичной многоэтажке

Девять человек спасены на пожаре в столичной многоэтажке

Как сообщили спасатели, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил  в 16:20.

Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили дым из окон квартиры на шестом этаже.

Четыре жизни унес огонь за минувшие сутки

Работниками МЧС при помощи масок для спасаемых с вышерасположенных этажей были спасены девять человек, из них один шестилетний ребенок.

В результате пожара повреждено имущество в прихожей и в жилых комнатах, закопчена квартира. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры (оставленная без присмотра зажженная свеча).

 

 

Фото пресс-службы Минского ГУ МЧС


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Тэги: пожар МЧС Город: Минск

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