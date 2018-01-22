Белорус Евгений Королек выиграл скретч на этапе Кубка мира по велотреку

21-летний представитель Беларуси Евгений Королек выиграл скретч (групповая индивидуальная гонка на 15 км) на пятом заключительном этапе Кубка мира по велосипедному спорту на треке, который прошел в Минске 19—21 января.

Спортсмен преодолел дистанцию за 17 минут 9 секунд со средней скоростью 52,457 км/ч. На втором месте португалец Иво Оливейра, на третьем — украинец Виталий Грынив, пишет БелаПАН.

Королек — чемпион Европы 2017 года среди молодежи (U-23) в скретче. В феврале прошлого года выиграл этап КМ в Лос-Анджелесе (эта же дисциплина). В общем зачете КМ-2017/18 занял четвертое место.

Награды на минском этапе Кубка мира завоевали велосипедисты Голландии (7 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые), Великобритании (2, 2, 1), Германии (2, 0, 0), Италии (1, 3, 0), Гонконга (1, 1, 0), Бельгии, США (по 1, 0, 1), Беларуси, Швейцарии (по 1, 0, 0), Португалии (0, 2, 2), Литвы, Польши (по 0, 2, 0), России (0, 1, 5), Канады, Южной Кореи (по 0, 1, 1), Украины (0, 0, 2) и Норвегии (0, 0, 1).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 36 стран. Было представлено 45 велоклубов. Этап КМ освещали около 50 журналистов из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Литвы, России, США и Японии, сообщил БелаПАН пресс-атташе Белорусской федерации велосипедного спорта Олег Соболевский.

По окончании соревнований были вручены награды победителям и призерам Кубка мира. Белорусских велосипедистов среди них не было.