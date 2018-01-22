В Польше в ДТП погиб водитель из Беларуси

В дорожно-транспортном происшествии утром в субботу, 20 января, недалеко от польского города Сокулка (Подляское воеводство) погиб белорус.

Как сообщили в местной полиции, водитель из Беларуси из-за гололеда не справился с управлением авто и вылетел в кювет, где врезался в пень.

Напомним, не так давно вблизи Сокулки БМВ с белорусскими номерами также вынесло в кювет — один человек погиб, а трое получили серьезные травмы.