Лукашенко собирается укрепить границу

В понедельник, 22 января, Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами погранслужбы в 2018 году и высказался за обновление формы дальнейшего развития Госпогранкомитета.

По его словам, обстановка на рубежах Беларуси — это «важнейший приоритет государственной политики». В первую очередь это связано с международной ситуацией вокруг Беларуси, пишет БелаПАН.

По словам главы государства, систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ необходимости совершенствовать: «Восточная граница — мы недавно об этом подробно говорили во время обсуждения наших визовых проблем с Российской Федерацией. Южная граница — украинское направление — находится под влиянием тех процессов, которые происходят прежде всего в Украине. Что касается балтийского направления, та риторика, которая звучит в этих странах (что нас причисляют вкупе с Россией чуть ли не в разряд агрессоров), также не проходят эти заявления мимо наших ушей».

Государство, по словам президента, выделяет немало средств для охраны госграницы: «Беларусь является островом безопасности сегодня уже на Евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, шарлатанам, преступным группировкам проникновению в Европу и обратно на Восток. Выполняем важную международную функцию».

Он подчеркнул, что международное сообщество могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать усилия Беларуси по борьбе с разного рода правонарушителями.

Решение на охрану госграницы в 2018 году принято с учетом новых элементов обстановки, в числе которых — усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора.

Приоритетными задачами ГПК определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Фото пресс-службы президента