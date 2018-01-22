Ермошина не исключает изменений в избирательное законодательство накануне выборов в парламент

В Беларуси сейчас «на высоком уровне размышляют, оценивают переход на другую избирательную систему», заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам встречи со спецпредставителем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кентом Харстедом 22 января.

По ее словам, Харстед интересовался вопросами организации и проведения местных выборов, а также судьбой тех предложений, которые представило ОБСЕ после парламентских выборов 2016 года. На основании этих предложений, напомнила Ермошина, межведомственная группа около года назад разработала свои рекомендации о внесении поправок в избирательное законодательство.

По словам главы ЦИК, Харстед на встрече сказал, что летом надеется встретиться вновь, чтобы обсуждать «волнующие обе стороны вопросы».

Ермошина сообщила БелаПАН, что вопросы изменения избирательного законодательства «пока не обсуждаются». «В принципе, все то, что Центральная комиссия могла сделать, она сделала, представив свои предложения. Когда мы получим поручения, мы, естественно, будем работать над изменениями в закон», — сказала она.

Глава ЦИК полагает, что поправки в избирательное законодательство «могут быть внесены». «Только когда и в связи с чем, мне трудно сказать», — добавила она.

«Дело не в удобстве», когда лучше вносить изменения в избирательное законодательство. «Взято определенное время на раздумье в связи с тем, целесообразно ли это делать и в каком масштабе», — пояснила Ермошина.

«Считаю, что, скорее всего, это пока отложено, так как все изменения касаются мажоритарной избирательной системы. Я думаю, что на высоком уровне пока размышляют, оценивают переход на другую избирательную систему. В связи с этим не дается поручений по разработанным в прошлом году предложениям», — сказала глава ЦИК.

При этом она не исключает, что изменения в избирательном законодательстве могут произойти к предстоящим парламентским выборам. «Не исключена такая вероятность», — сказала Ермошина.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, а президентские — не позднее 30 августа 2020 года. В связи с этим власти рассматривают вариант проведения одной из избирательных кампаний осенью 2019 года.