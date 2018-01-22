В Полоцком районе на дороге обнаружили сбитую МАЗом обнаженную женщину

По данным правоохранительных органов, утром 20 января возле деревни Бараново. В милицию позвонил водитель снегоуборочной машины и сообщил о находившейся на проезжей части обнаженной женщине с признаками наезда.

Оперативно-разыскные мероприятия, которые проводили сотрудники Полоцкого и Верхнедвинского отделов ГАИ, был задержан подозреваемый в совершении ДТП.

Свою вину 43-летний водитель МАЗа признал. Он сообщил, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, а с места аварии он скрылся, так как испугался.

В настоящее время женщина находится в реанимации. Устанавливаются ее личность и причины нахождения в подобном виде на дороге.