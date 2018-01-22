Крупный международный турнир по сквошу пройдет в Минске 15-18 февраля
15-18 февраля в Минске на кортах Академии тенниса и сквоша (пр. Победителей, 20) состоится открытый рейтинговый международный турнир по сквошу Falcon Squash Cup Open 2018.
Ожидается участие порядка 500 спортсменов из 15 стран. Соревнования пройдут в нескольких категориях — от Pro Gold до любительских и детских.
Кроме того, в турнире также примут участи белорусские медийные персоны, имена которых будут названы позже.
Впервые Falcon Squash Cup Open прошел в 2017 года, собрав восемь первых ракеток своих стран и более 100 игроков-любителей из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Сербии, Нигерии. За три дня было сыграно более 600 матчей.
Финальные игры проходили на специально стеклянном корте, установленном на площадке Arena Falcon Club.
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