Крупный международный турнир по сквошу пройдет в Минске 15-18 февраля

15-18 февраля в Минске на кортах Академии тенниса и сквоша (пр. Победителей, 20) состоится открытый рейтинговый международный турнир по сквошу Falcon Squash Cup Open 2018.

Ожидается участие порядка 500 спортсменов из 15 стран. Соревнования пройдут в нескольких категориях — от Pro Gold до любительских и детских.

Кроме того, в турнире также примут участи белорусские медийные персоны, имена которых будут названы позже.

Впервые Falcon Squash Cup Open прошел в 2017 года, собрав восемь первых ракеток своих стран и более 100 игроков-любителей из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Сербии, Нигерии. За три дня было сыграно более 600 матчей.

Финальные игры проходили на специально стеклянном корте, установленном на площадке Arena Falcon Club.