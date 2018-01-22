Бывшего замглавы Логойского района подозревают в коррупции

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установлено, что должностным лицом Логойского райисполкома от коммерсанта была получена взятка.

Мзда предназначалась за «предоставление последнему дополнительных объектов для проведения строительных работ на территории Логойского района», сообщил начальник УБЭП УВД Минской области Владимир Емельянов.

Впрочем, отметил он, взятка заключалась не в получении денежных средств, а в установке крыши в строящемся доме.

Оперативники установили, что стоимость установки крыши, а именно выполненные работы по устройству стропильной системы и кровли на строящемся доме были существенно занижены, а именно более чем на 6 тысяч рублей.

Таким образом, сэкономленные средства и предоставление «липового» подряда на строительство стало поводом для подозрений во взяточничестве.

К настоящему времени устанавливается принадлежность 53-летнего фигуранта к иным фактам противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК.

Ответственность за совершение данного деяние предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Фото УВД Минского облисполкома