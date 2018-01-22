Уже более 15 тысяч подписей собрано против строительства в Бресте аккумуляторного завода

21 января в нескольких районах Бреста местные активисты собирали подписи против строительства аккумуляторного завода в свободной экономической зоне вблизи города.

Подписи под обращением к властям собирали не только участники стационарных пикетов, но и десятки людей по всему городу и в пригородах. Собрано более 15 тысяч подписей, сообщает БелаПАН.

Главное, что беспокоит жителей Бреста, — оценка воздействия нового предприятия на окружающую среду. Проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».

Власти и застройщик заверяют, что завод не несет особой опасности, но местные жители к результатам экспертизы и словам чиновников относятся скептически.

Повторная экспертиза проекта не проводилась, хотя защитники природы указали на необходимость внести в него изменения, а общественные обсуждения прошли не надлежащим образом.

Состоявшееся на минувшей неделе собрание местных жителей с участием чиновников и бизнесменов также не сняло напряженность, люди по-прежнему требуют остановить стройку и перенести ее в другое место. Они выразили готовность обратиться в суд, если власти не пойдут на уступки.

Компания «АйПауэр» Виктора Лемешевского начала строительство аккумуляторного завода под Брестом в конце 2017 года. Подрядчиком выступает Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация (Китай). Строительство ведется на площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Завод планируют открыть в конце 2018 года.

Фото Миланы Харитоновой