Совмин окажет помощь ряду предприятий «Беллесбумпрома»

Ряду предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности будет оказана господдержка. Как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром» это предусмотрено постановлением Совета министров № 39 от 18 января, опубликованном 22 января на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается, в соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, пишет БелаПАН.

В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Гомельдрев», филиал ОАО «Светлогорский ЦКК» «Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО «Речицадрев», ОАО «Ивацевичдрев» и РУП «Завод газетной бумаги».

Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями (за исключением ОАО «Гомельдрев») показателей по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном «Беллесбумпром», а для ОАО «Гомельдрев» — показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Концерну «Беллесбумпром» совместно с Государственным комитетом по имуществу согласно постановлению необходимо до 1 апреля 2019 года внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли государства в уставных фондах этих хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки.

«Получая от государства финансовую поддержку, предприятия гарантируют ему выполнение определенных условий по финансово-экономическим показателям. Не выполнив доведенные показатели, они этой поддержки лишаются. Таким образом, господдержка является серьезным стимулом для максимальной эффективности деятельности предприятия», — прокомментировали в концерне.

Например, ОАО «Ивацевичдрев», получавшее такую поддержку и ранее, в 2017 году вышло на высокие показатели производственной и финансово-экономической деятельности. За январь—ноябрь темп роста объемов производства к аналогичному периоду прошлого года по предприятию составил 122,6% при годовом задании 104%, темп роста прибыли — 259,2%, рентабельность реализованной продукции — 18,7%, экспорт вырос на 33,6%. Выручка от реализации на одного среднесписочного работника увеличилась на 17,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 94,5 тыс. рублей при годовом задании 88 тыс.

«Таким образом, ОАО «Ивацевичдрев» выполнило все условия господдержки и получило возможность сохранить достигнутые результаты в части стабилизации финансово-экономического положения и своевременного исполнения обязательств по обслуживанию инвестиционных кредитов и бюджетного займа, привлеченных на модернизацию», — отметила пресс-служба концерна.

В настоящее время портфель заказов предприятия полностью сформирован, что позволяет использовать производственные мощности на 100% и реализовывать продукцию текущего производства без затоваривания склада сверх установленных нормативов. Это послужит основой для исполнения условий господдержки и в последующем, заявили в ведомстве.