МТС закрывает линейку тарифов «МТС СМАРТ»

С 1 февраля МТС прекратит оказание услуг по тарифным планам линейки «МТС СМАРТ».

МТС предлагает абонентам этих тарифных планов бесплатно перейти на любой тариф линейки «4G» или выбрать любой другой тарифный план, но уже на общих условиях.

В случае выбора тарифных планов «4G» при наличии услуги «Все сети» при автоматическом переводе с тарифов «МТС СМАРТ» на тарифы «4G» она останется подключенной. Предоставление сервиса «СМАРТ-box» будет прекращено, а накопленный в рамках сервиса трафик переносится в полном объеме.

Кроме того, в течение февраля клиентам будет предоставлено право еще одного перехода на любой другой тариф этой линейки без взимания платы.