Прокурор просит суд приговорить авторов «Регнума» к лишению свободы с отсрочкой

Сегодня во время прений по делу белорусских авторов российских информресурсов, слушание которого проходит в Минском горсуде, гособвинитель Александр Король попросил суд приговорить их к лишению свободы с отсрочкой.

Так, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина он попросил приговорить к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, освободить их из-под стражи, признав при этом виновными в разжигании национальной розни, пишект БелаПАН.

Прокуратура отказалась от обвинения двоих фигурантов (Павловца и Шиптенко) дела в незаконной предпринимательской деятельности.

Все фигуранты не признают свою вину как в подготовке материалов, якобы направленных на разжигание национальной розни, так и в незаконной предпринимательской деятельности.