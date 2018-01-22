Прокурор просит суд приговорить авторов «Регнума» к лишению свободы с отсрочкой

/ Общество
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Сегодня во время прений по делу белорусских авторов российских информресурсов, слушание которого проходит в Минском горсуде, гособвинитель Александр Король попросил суд приговорить их к лишению свободы с отсрочкой.

Так, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина он попросил приговорить к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, освободить их из-под стражи, признав при этом виновными в разжигании национальной розни, пишект БелаПАН.

Прокуратура отказалась от обвинения двоих фигурантов (Павловца и Шиптенко) дела в незаконной предпринимательской деятельности.

Все фигуранты не признают свою вину как в подготовке материалов, якобы направленных на разжигание национальной розни, так и в незаконной предпринимательской деятельности.

 


Сюжет: Дело авторов Регнума

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Тэги: дело авторов Регнума Персона: Юрий Павловец Дмитрий Алимкин Сергей Шиптенко Александр Король

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