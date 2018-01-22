Житель Кировского района обвинен в обмане 38 человек

Следователи Могилевской области завершили рассмотрение дела 39-летнего ростовщика из Кировского района, которого обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере, фальсификации доказательств и вымогательстве.

По словам официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, обвиняемый, не имея постоянного легального источника дохода, с декабря 2007 по май 2017 года занимался ростовщичеством, одалживая денежные средства жителям района и фиксируя возникшие гражданско-правовые отношения путем составления долговых расписок, пишет БелаПАН.

«После возврата долга гражданами, пользуясь их доверчивостью, обвиняемый продолжал удерживать расписки. В дальнейшем мужчина обращался в суды с исковыми заявлениями о взыскании в его пользу денежных средств, скрывая факт отсутствия долга, при этом предоставляя в качестве доказательств сохранившиеся у него расписки, что являлось основанием для принятия судами решений в его пользу», — сказала Соленюк.

«Он пытался завладеть имуществом граждан на общую сумму более 28 тыс. рублей. Однако в связи с неплатежеспособностью потерпевших смог завладеть их имуществом на сумму более 13 тыс. рублей», — отметила представитель следствия.

По ее словам, суды по искам о возврате долга проходили в Бобруйске и Кировске и через них прошли 38 граждан, которые взяли в долг у ростовщика, сохранившего после возврата денег долговые расписки. Теперь они признаны потерпевшими от действий обвиняемого.

«Кроме того, установлено, что мужчина неоднократно предъявлял к одной из потерпевших требования о передаче ему денежных средств, сопровождавшиеся угрозами распространения клеветнических сведений. Реально воспринимая высказанные обвиняемым угрозы, потерпевшая передала ему денежные средства в сумме 4000 рублей», — сообщила официальный представитель УСК.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.