Белорусские потребители задолжали за энергию почти полмиллиарда долларов

Задолженность потребителей за поставленную электро- и тепловую энергию на 1 января 2018 года составила 933,5 млн рублей (около 470 миллионов долларов), сообщает Министерство энергетики.

За 2017 год потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на 8.360,3 млн рублей, уровень оплаты составил 99,2%, пишет БелаПАН.

«Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минсельхозпрода — 96,8%, концернов «Беллесбумпром» — 96,3%, «Белгоспищепром» — 99,6%, Белкоопсоюза — 98,9%, Национальной академии наук — 99,2%», — сообщает Минэнерго.

Организации коммунальной формы собственности за 12 месяцев прошлого года не обеспечили стопроцентный уровень оплаты отпущенной энергии во всех областях и Минске. В Брестской области уровень оплаты составил 98,6%, в Витебской — 91,1%, Гомельской — 92,2%, Гродненской — 97,4%, Минской — 87,1%, Могилевской — 95,1%, Минске — 99,6%.

82,2% абонентов из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии) не превысили льготные объемы энергопотребления, установленные Совмином (86,7% семей, проживающих в домах, оборудованных электроплитами; 78,4% семей, проживающих в домах, не оборудованных электроплитами; 95% семей в домах без централизованного газоснабжения, горячего водоснабжения и электроплиты).

В декабре 2017 года потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на 816,4 млн рублей. Уровень оплаты составил 102,1%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода (97,8%) и Белкоопсоюза (95,8%).

Организации коммунальной формы собственности в регионах за декабрь 2017 года полностью оплатили отпущенную энергию, за исключением Витебской области (95,5%) и Минска (96,6%).