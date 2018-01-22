В Жабинковском районе«Пежо» с бабушкой и внучкой свалилось в мелиоративный канал
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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в воскресенье, 21 января.
Как сообщили в Брестском областном управлении МЧС, в 13:37 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение об аварии у деревни Теляки.
Прибывшие на место спасатели увидели в мелиоративном канале лежащий на боку «Пежо-605», в автомобиле находились женщина и ребенок.
Спасатели при помощи немеханизированного инструмента вскрыта дверь автомобиля и деблокированы 62-летняя женщина и ее четырехлетняя внучка.
Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавших, которые отказались от госпитализации.
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