В Жабинковском районе«Пежо» с бабушкой и внучкой свалилось в мелиоративный канал

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в воскресенье, 21 января.

Как сообщили в Брестском областном управлении МЧС, в 13:37 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение об аварии у деревни Теляки.

Прибывшие на место спасатели увидели в мелиоративном канале лежащий на боку «Пежо-605», в автомобиле находились женщина и ребенок.

Спасатели при помощи немеханизированного инструмента вскрыта дверь автомобиля и деблокированы 62-летняя женщина и ее четырехлетняя внучка.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавших, которые отказались от госпитализации.