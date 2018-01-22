Долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов

По словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, суммарный долг страны перед Международным фондом составляет 12,1 млрд долларов. Об этом чиновник заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что обязательства Нацбанка перед МВФ равняются 7,2 млрд долларов, а долг Министерства финансов — 4,9 млрд долларов.

По словам чиновника, на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 млрд долларов.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и Центробанком Швейцарии.

По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 млрд долларов, пишет УНИАН.