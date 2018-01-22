На «Пинскдреве» погиб 38-летний рабочий фанерного цеха
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Трагедия случилась 19 января на «Пинскдреве» в цехе по производству фанеры. Погиб 38-летний рабочий.
По неофициальной информации, рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, предварительно не выключив оборудование. Мужчина погиб.
Как сообщили «Медиа-Полесью» в Пинском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента госинспекции труда, по факту смерти на производстве ведется проверка. Она продлится около месяца.
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