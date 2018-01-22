85-летний тракторист погиб в ДТП в Берестовицком районе

ДТП с участием трактора и микроавтобуса случилось утром 22 января на автодороге Р-99 в Брестовицком районе недалеко от агрогородка Малая Берестовица. В результате погиб водитель трактора — 85-летний мужчина.

Из-за поломки водитель трактора остановился у края проезжей части и вышел из кабины, чтобы устранить неисправность. Водитель ехавшей в это время «Газели» при встречном разъезде с грузовиком не увидел стоящий МТЗ. «Газель» ударила в левую часть трактора, около которой находился пенсионер.

Мужчина получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.