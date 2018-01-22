ТБМ предложено получить разрешение у родных Франтишка Богушевича для придания его имени университету

Мингорисполком под различными предлогами отказывается регистрировать название частного университета с белорусским языком обучения, создание которого инициировало общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), сообщил БелаПАН почетный председатель ТБМ Олег Трусов.

По его словам, еще до Нового года столичные власти отказались регистрировать название «Альбарутения», сославшись на то, что юридическое лицо с таким названием уже существует.

«Действительно, в Орше есть фирма «Альбарутения», — отметил Трусов. — Мы нашли ее руководителя, и сначала он был согласен на то, чтобы мы использовали это название. Но потом, как выяснилось, его жена выступила против, а затем они спрятались в России. Словом, на них явно кто-то давит».

После этого руководство ТБМ предложило Мингорисполкому зарегистрировать название «Альбарутеника», «Альбарутения-21» или университет имени Франтишка Богушевича. Первые два варианта городские власти отклонили из-за созвучия с названием уже зарегистрированного юридического лица, а насчет последнего заявили, что сначала необходимо получить разрешение на использование имени у родственников Богушевича.

«Самое смешное, что я знаю его родственников», — сказал Трусов.

Почетный глава ТБМ предположил, что власти Минска «испугались и решили на всякий случай не регистрировать название» создающегося вуза после того, как 5 января на сайте газеты «Советская Белоруссия» было опубликовано письмо Регины Ластовской из Постав (Витебская область), в котором читательница выступила с резкой критикой идеи создания белорусскоязычного университета.

По словам Трусова, для ТБМ «Альбарутения» — важное название, но «не настолько, чтобы за него цепляться». На этой неделе инициаторы создания вуза обсудят другие варианты названия, а также возможность обжалования отказов Мингорисполкома в Министерстве юстиции.

В сентябре 2017 года ТБМ удалось официально получить в Минске помещение для офиса оргкомитета по созданию частного университета «Альбарутения» с белорусским языком обучения как структурного подразделения ТБМ.

После согласования официального наименования создающегося вуза ТБМ планирует зарегистрировать его устав, а затем приступить к получению лицензии на образовательную деятельность.