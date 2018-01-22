Выборы-2018: более 22 тысяч человек зарегистрированы кандидатами в депутаты местных советов

Кандидатами в депутаты местных советов, выборы которых назначены на 18 февраля, зарегистрировано 22 276 человек (было выдвинуто 22 713).

По данным ЦИК, зарегистрировано 16 229 кандидатов, которых выдвигали граждане путем сбора подписей, 6546 кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами, и 871 — политическими партиями.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано два представителя Белорусской аграрной партии (выдвигалось два), 57 — Белорусской партии левых «Справедливый мир» (72), три — Белорусской патриотической партии (восемь), 46 — Белорусской социал-демократической партии (Грамада) (55), пять — Белорусской социально-спортивной партии (семь), 317 — Коммунистической партии Беларуси (333), 224 — Либерально-демократической партии (267), 61 — Объединенной гражданской партии (78), десять — Партии БНФ (14), 143 — Республиканской партии труда и справедливости (154), три — Социал-демократической партии народного согласия (три).

Среди кандидатов в депутаты 1168 граждан до 30 лет, 32 гражданина России, 10 362 депутата действующего созыва, 10 946 женщин.

Официальные данные о партийном выдвижении могут быть не точными, так как активисты выдвигались путем сбора подписей в случае отсутствия партийных структур в регионе.

Депутаты избираются в 1309 местных советов по 18 111 округам.